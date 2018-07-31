  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر02:42 م
بحث متقدم
خامنئي له " خط ساخن" مع المهدي المنتظر

خامنئي له " خط ساخن" مع المهدي المنتظر

كلوب وصلاح

"كلوب" يعلق على رحيل "صلاح" عن "الريدز"

صورة المتهم

أول صورة لقاتل طالبة الأزهر

الملك سلمان بن عبد العزيز

3 مكاسب يحققها الملك سلمان من قضاء إجازته في "نيوم"

شركات عالمية تحصد المليارات بطقوس دينية

شركات عالمية تحصد المليارات بطقوس دينية

إصابة 5 سعوديين بمقذوفات مصدرها اليمن

انتعاش العقارات بنسبة 100% رغم الحرب

ابوتريكة وصلاح

شاهد.. "أبوتريكة" لـ"صلاح والنني": ربنا يسامحكم

النفط

331 مليار ريال مكاسب نفطية في 5 أشهر

زعيم الجماعة الإسلامية : الولاء للوطن وليس للجماعة

زعيم الجماعة الإسلامية: الولاء للوطن وليس للجماعة

مصر وتركيا

مصر تنفى تهديد سفيرتها لـ"تركيا" بعمل عسكرى

أول صورة لقاتل طالبة الأزهر

قضايا وحوادث

صورة المتهم
صورة المتهم

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

تفاصيل تنشر لأول مرة عن مقتل طالبة الأزهر

#

كشف غموض مقتل طالبة الأزهر بمدينة نصر

#

قتل طالبة أزهرية في مدينة نصر

#

أول صورة رسمية لوزير الدفاع بعد ترقيته لرتبة فريق أول

مدينة نصر

قتل طالبة الازهر

قتل الطلاب بمدينة نصر

تمريض الازهر

حصلت "المصريون"، على الصورة الأولى للسائق قاتل طالبة الأزهر فى شقتها بمدينة نصر.

وردت معلومات لقسم شرطة أول مدينة نصر، يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة القسم.

وبالفحص تبين العثور على جثة أسماء رفاعي 21 سنة، طالبة بكلية التمريض جامعة الأزهر وتعمل ممرضة بمركز طبي كائن بدائرة القسم مقيمة بذات العنوان وأصل بلدتها دكرنس بمحافظة الدقهلية، مسجاة على ظهرها بأرضية صالة الشقة وترتدي ملابسها كاملة وبها إصابات عبارة عن (كدمات بالوجه وملفوف حول رقبتها قطعة من القماش "إيشارب") وتبين كسر باب الشقة وبعثرة محتوياتها وسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.

وإجراء التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "فرحان ع.ن" سائق مقيم بعزبة الهجانة بدائرة القسم وأصل بلدته سمالوط المنيا "دون سوابق".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تك ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إحالة 31 موظفًا بالتضامن الاجتماعي فى المحلة إلى النيابة للتحقيق
» شيخ الأزهر يصدر قرارًا بإنشاء مجلس تعليم أزهرى
» "ترامب" أسوأ سياسى فى التاريخ.. وسيفوز بولاية ثانية
» تطبيق مبهر فى الهواتف لتعديل الـpdf
» طقس الغد لطيف والعظمى تسجل 37 درجة
» المؤبد لـ 4 متهمين بحرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة
» هبوط طائرة تركية بالخرطوم تعرف على السبب
» يحترف" كمال الأجسام".. رغم قصر قامته
» براءة متهمين بأحداث عنف كرداسة
» شاهد..كاظم الساهر يوقف حفلا لتوجيه رسالة سياسية
» "الاحتلال" يمنع ممثلة مشهورة من الذهاب للضفة الغربية

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)