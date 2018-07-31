انتعاش العقارات بنسبة 100% رغم الحرب

31 يوليه 2018 - 01:01 م

ارتفعت أسعار العقارات السكنية والإيجارات في اليمن رغم الحرب المشتعلة بين الميليشيات والنظام اليمني ما أدى إلى تردى الأوضاع الاقتصادية وصعوبتها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبلغت نسبة ارتفاع الأسعار في العديد من المدن اليمنية إلى 100% وأبزرها في صنعاء وعدن والمكلا وإب وذمار.

وفي مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، ارتفعت الأسعار كثيراً مقارنة بالمدن الأخرى، نظرًا إلى احتضانها آلاف اليمنيين الفارّين من بطش الميليشيات والتوسّع في مشاريع البنية التحتية وزيادة نشاط البناء. وانتعش القطاع العقاري مدفوعاً بحركة نزوح داخلية واسعة من المناطق التي تشهد قتالاً أو اضّطرابات أمنية إلى المناطق الآمنة، سواءً الخاضعة للسلطة الشرعية أو سلطة الحوثيين، إلى جانب عودة آلاف اليمنيين من دول الاغتراب للاستقرار في بلدهم.

وفي صنعاء لا يكاد يخلو شارع أو حارة من مبنى جديد قيد الإنشاء، أو مبنى قديم هُدم، على رغم الأزمتين الإنسانية والمالية والظروف الأمنية المعقّدة وانتشار الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وانقطاع رواتب الموظّفين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أكثر من سنة ونصف. وتسبّب انقطاع رواتب الموظّفين في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في عجز عدد كبير منهم عن دفع إيجارات منازلهم، ما أدّى إلى تعرّضهم لتهديدات بالطرد أو رفع دعاوى قضائية ضدّهم لدفع الإيجارات أو إخلاء المنازل.

وأدّى تراجع الريال اليمني أمام الدولار من 215 ريالاً قبل الحرب إلى أكثر من 490 ريالاً، إلى ارتفاع أسعار مواد البناء المستوردة، ما تسبّب بتضاعف أسعار العقارات والأراضي المخصّصة للإسكان. ولم تتوقّف مهنة الوساطة العقارية عند المكاتب والدلّالين، إذ انتشرت مواقع إلكترونية وصفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي متخصّصة في بيع وشراء وتأجير العقارات في كل المحافظات، مثل "السوق اليمني للعقارات" و"السوق المفتوح" و"سوق العقارات في اليمن".