» المؤبد لـ 4 متهمين بحرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة

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القتل

كرداسة

القانون والدستور

ترخيص الاسلحة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" في كرداسة، وهم كل من أحمد عبد الخالق، وبنداري يحيى بنداري، وحسين محمد، وعبد الله نجم، بالسجن المؤبد عما نسب إليهم، وتغريم كل منهم 20 الف جنيه، وألزمتهم المحكمة المصروفات الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشارين محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت وأمانة سر أحمد صبحى

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