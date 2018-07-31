» طقس الغد لطيف والعظمى تسجل 37 درجة

31 يوليه 2018 - 12:44 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدًا الأربعاء 31 يوليو.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر و متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه أيا ما بين المتر ومتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

وسط الدلتا 25 36

الإسكندرية 22 31

بلطيم 24 32

مطروح 22 31

السلوم 22 30

سيوة 25 38

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

العريش 21 32

رفح 21 32

الإسماعيلية 24 37

السويس 24 36

رأس سدر 27 37

نخل 18 37

نويبع 28 35

طابا 20 36

كاترين 17 35

الطور 25 38

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 28 38

مرسى علم 26 36

الفيوم 25 38

بني سويف 25 38

المنيا 24 40

أسيوط 25 40

سوهاج 26 41

قنا 26 41

الأقصر 27 42

أسوان 27 43

أبوسمبل 29 40

الوادي الجديد 24 44

شلاتين 30 40

أبو رماد 29 38

راس حدربة 30 36

حلايب 31 36