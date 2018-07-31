ارتفاع نسب مبيعات السيارات فى النصف الأول من 2018

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سوق سيارات
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وكالات : حنان حمدتو

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أصدر مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تقريرا حول نسب مبيعات السيارات فى النصف الأول من العام الحالي، مشيرًا إلى أنه نحو 40.8% ارتفعت نسبة المبيعات لتسجل 79.5 ألف وحدة، مقابل 56.4 ألف، للفترة ذاتها من العام الماضي؛ بزيادة 23 ألف وحدة.. يأتي ذلك بعد أن سجلت السيارات الملاكي نموًا في مبيعاتها بنسبة 43.6% لتصل إلى 57.4 ألف وحدة، مقابل 40 ألفًا لفترة المقارنة، وارتفعت الأتوبيسات 10.1% لتسجل 6.8 ألف وحدة، مقابل 6.2 ألف وحققت الشاحنات نموًا بنسبة 48.1% لتبلغ 15.2 ألف سيارة، مقابل 10.3 ألف فى فترة المقارنة.

ومبيعات يونيو الماضى قفزت بنسبة 54.1% لتصل إلى 15.5 ألف وحدة، مقابل 10.1 ألف خلال يونيو2017؛ بعد أن ارتفعت مبيعات السيارات الملاكى بنسبة 70% لتصل إلى 11.6 ألف وحدة، مقابل 6.8 ألف، والأتوبيسات 15.1% إلى 1.3 ألف وحدة، مقابل 1.1 ألف، وارتفعت الشاحنات 24.8% لتسجل 2.6 ألف وحدة مقابل 2.1 ألف.

وتشير تقديرات  المجلس إلى نمو مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة %32.2 لتصل إلى 40.6 ألف وحدة خلال النصف الأول من العام الحالى؛ مقابل 30.7 ألف للنصف المقابل من العام الماضى، والسيارات المستوردة %51.1 مسجلة 38.8 ألف وحدة، مقابل 25.7 ألف.

وعلى مستوى «الملاكى» سجل قطاع التجميع المحلى نموًا بنسبة %32.8 ليصل إلى 24.5 ألف وحدة، مقابل 18.4 ألف للنصف الأول من 2017، ومبيعات السيارات الملاكى المستوردة %52.9 لتصل إلى 33 ألف وحدة، مقابل 21.6 ألف.

وبالنسبة للأتوبيسات؛ فقد هوت مبيعات قطاع التجميع المحلى بنحو%11.3 لتسجل 2.7 ألف وحدة، مقابل 3 آلاف وحدة للنصف الأول من 2017، فى حين ارتفعت مبيعات المستوردة %31.2 مسجلة 4.1 ألف مقابل 3.1 ألف.

وارتفعت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا %45.2 لتصل إلى 13.4 ألف وحدة، مقابل 9.3 ألف خلال النصف الأول من 2017، وقفزت مبيعات الشاحنات المستوردة %74.4 لتصل إلى 1.8 ألف وحدة، مقابل ألف وحدة فقط للفترة المقابلة من العام الماضى.


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