رئيس مجلس شبرا الخيمة عن أزمة القمامة: تراكمات

31 يوليه 2018 - 12:24 م

رد عبد الحميد أبو العزم، رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، على الأنباء المتداولة بشان أن القمامة لا ترفع بصورة يومية، قائلا: "إن القمامة ترفع بصورة يومية، وأن كل ما يتم نشره هو تراكمات سابقة، لافتًا إلى أن هناك خططًا بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الصحة والسكان للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة في المدينة.

وأضاف أبو العزم، خلال تصريحاته لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه سوف يتم عمل جولات ميدانية بصفة يومية من إدارة المدينة، بالتعاون مع إدارة الحي الأول والحي الثاني لمتابعة الشارع بصفة يومية، والاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.

وأكد أنه خلال الشهر الماضي تم رفع 300 ألف طن من مقلب قمامة، وتحويل هذا المقلب إلى "محطة وسيطة" لتجميع القمامة بها، وسيتم بناؤها على أحدث المستويات العالمية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

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