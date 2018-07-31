331 مليار ريال مكاسب نفطية في 5 أشهر

31 يوليه 2018 - 12:06 م

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية بيانًا أكدت من خلاله ارتفاع الإيرادات النفطية خلال الشهور الخمسة الماضية من عام 2018.

وأضاف البيان أن نسبة الإيرادات بعد الارتفاع بلغت 27.1 في المائة بما يعادل نحو 70.7 مليار ريال، لتبلغ 331.4 مليار ريال في أول خمسة أشهر من 2018 مقابل نحو 260.6 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.

وأوضحت أن ارتفاع الإيرادات النفطية جاء بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من شبه إستقرار في كمية الصادرات النفطية، لتبلغ 7.168 مليون برميل يوميا في أول خمسة أشهر من 2018 مقابل 7.166 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من عام 2017.

وبحسب بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي"، بلغ متوسط صادرات النفط السعودية 7.17 مليون برميل يوميا في يناير 2018 ثم 7.251 مليون برميل يوميا في فبراير ثم 7.122 مليون برميل في مارس، ثم 7.214 في أبريل.

فيما بلغ متوسط الصادرات 7.713 مليون برميل يوميا في يناير 2017، ثم 6.957 مليون برميل يوميا في فبراير، ثم 7.232 مليون برميل في مارس، و7.227 مليون برميل في أبريل، و6.984 مليون برميل في مايو.

ومنذ مطلع العام الماضي 2017، بدأ الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا على أن ينتهي الاتفاق في ديسمبر 2018.

ووفق التحليل، ارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال شهر مايو من العام الجاري، بنسبة 59.1 في المائة، بزيادة تعادل نحو 27.8 مليار ريال على أساس سنوي، لتبلغ قيمة الصادرات 74.9 مليار ريال في شهر مايو من 2018، مقابل نحو 47.1 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.

وشكلت الصادرات النفطية نحو 79.7 في المائة من إجمالي صادرات السعودية خلال شهر مايو 2018.

وكانت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال العام الماضي، ارتفعت بنسبة 25.1 في المائة بما يعادل نحو 128 مليار ريال، لتبلغ قيمة الصادرات النفطية 638.4 مليار ريال في عام 2017، مقابل نحو 510.5 مليار ريال في عام 2016.

وشكلت الصادرات النفطية نحو 77 في المائة من إجمالي صادرات السعودية خلال 2017، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 23 في المائة.