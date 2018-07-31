» "الاحتلال" يمنع ممثلة مشهورة من الذهاب للضفة الغربية

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متابعات- عمرو محمد

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منعت السلطات الإسرائيلية الممثلة "شاشي نايدو" والتي تنحدر من أصول أفريقيا "جنوب أفريقيا"، من دخول الضفة الغربية وإسرائيل مدة عشر سنوات، بسبب محاولتها الوصول إلى الفلسطينيين.

وكانت "نايدو"، قد نشرت رسالة علي موقع "إنستجرام" تدعم فيه إسرائيل ضد حركة حماس التي وصفتها بـ "الإرهابية"، والاضطرابات في غزة التي وصفتها أيضًا بـ"المستنقع".

وبعد أن انهال عليها كم هائل من الشتائم والانتقادات اللاذعة، أخذت تفكر في البحث بشكل أعمق في الوضع في المنطقة، ثم اعتذرت عن كلامها السابق وعبرت عن أسفها وندمها لعدم إدراكها "مدى معاناة الفلسطينيين والأزمة الإنسانية التي يعيشونها منذ عقود" كما ورد في اعتذارها .

وانضمت إلى منظمات مناهضة ومقاطعة لإسرائيل مثل مجلس كنائس جنوب أفريقيا و يهود جنوب أفريقيا "من أجل فلسطين حرة لتأكيد نيتها في تصحيح الخطأ" على حد تعبيرها .

وفي مؤتمر صحفي لحركة  BDS" لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، قالت نايدو:" قلت في قرارة نفسي دائماً ما يكون هناك طرفان في كل قصة، ولا بد لي من سماع الطرف الآخر ".

وقالت نايدو في مقابلة على التلفزيون الرسمي لجنوب أفريقيا إنها نسخت ما كتبه لها صديقها اليهودي لها لتنشره على صفحتها دون أن تكمل قراءته إلى النهاية، وإنها لم تتوقع أن يكتب لها صديقها كلاماً قاسياً إلى هذا الحد بحق الشعب الفلسطيني، وتضيف أنها بعد أن أدركت الوضع حذفت المنشور واعتذرت من الفلسطينيين في عدة مناسبات ".



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