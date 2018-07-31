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حملة جمع توقيعات للمطالبة بزيادة بدل الصحفيين إلى 5 آلاف جنيه

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نقابة الصحفيين
الصحفيين

حنان حمدتو

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دشن الصحفي محسن هاشم، المتحدث باسم الصحفيين الحزبيين والمرشح السابق لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، حملة جمع توقيعات لمطالبة نقابة الصحفيين بالتواصل مع مجلس الوزراء من أجل زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين من 1680 جنيهًا حاليًّا إلى 5000 جنيه؛ لمعادلة أثر الغلاء الذي يعانى منه الصحفيون.

وقال هاشم عبر تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه جمع ما يقرب من 2000 توقيع حتى الآن، موضحًا أنه بعد الانتهاء من جمع التوقيعات سيتم تقديمها مرفقة بطلب رفع البدل لكل من نقابة الصحفيين، ومجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة؛ لاتخاذ اللازم؛ حتى يتمتع الصحفيون بحياة كريمة في ظل الوضع الاقتصادي الذى تعيشه مصر  حاليًّا.

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