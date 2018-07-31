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صحيفة أمريكية:

طرح أسهم الشركات المصرية في البورصة "إفلاس"

الحياة السياسية

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صورة الخبر

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المونيتور

البورصة،

طرح اسهم الشركات المصرية

أحمد قورة

ذكرت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، أن الحكومة المصرية تخطط لطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة، في محاولة منها لإنعاش الاقتصاد، فيما يرى البعض أن هذه الخطوة، والتي تندرج تحت مسمى "خصخصة"، من الممكن أن تهدد بـ"إفلاس" الدولة.

وتخطط الحكومة المصرية لطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة هذا العام في محاولة لتعزيز الأصول العامة وجلب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب إلى سوق الأسهم المصري المتنامي.

وبحسب الخبير المصرفي ورئيس البنك الوطني سابقًا، أحمد قورة، فإن الحكومة تخطط لاستخدام العائدات المتولدة من الأسهم المجانية العائمة في الشركات المملوكة للدولة، والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار ، لتمويل صندوق تحيا مصر.

 وقال قورة: "سيتم استخدام الإيرادات الناتجة عن تعويم الأسهم في البورصة لتنفيذ مشاريع استثمارية مع شركاء أجانب من خلال صندوق مصر".

ومع ذلك، يعتبر "قورة" تعويم الأسهم المملوكة للدولة في البورصة كخصخصة، قائلاً إن "الحكومة بهذه الطريقة تتخلى عن أصولها الحالية بدلاً من تطويرها وزيادة قيمتها".

أشار "قورة" إلى أن برنامج خصخصة الحكومة المصرية في عام 1991، تسبب هذا في إنهاء العديد من الشركات ومشاريع القطاع العام ولم يسفر عن آثار إيجابية على الاقتصاد المصري".

ومنذ عام 2016 ، اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل وزيادة الصادرات وخفض معدلات البطالة وخفض عجز الموازنة. وقد اتخذت هذه التدابير الطموحة بعد حصول الحكومة على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وترى الصحيفة الأمريكية أن هذه الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى آثار إيجابية في الوضع العام المصري، حيث انخفض العجز في ميزانية الدولة إلى 4.4 في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 من 5  في العام الماضي، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية المصرية.

 كما انخفض معدل البطالة في البلاد إلى 11.8  في عام 2017 ، مقارنة مع 12.5 في العام السابق، وفقًا للوكالة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء.

علاوة على ذلك، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى 44.2 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة بـ44.1 مليار دولار في الشهر السابق، وفقاً لبيان البنك المركزي المصري، بينما في شهر مايو، انخفض معدل التضخم السنوي لسعر المستهلك في البلاد إلى 11.4%، مقارنة مع 13.1% في الشهر السابق.



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