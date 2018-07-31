إعلامية تقترح "حصة" للسعادة في المدارس

31 يوليه 2018 - 10:36 ص

طالبت الإعلامية جيهان منصور، بتطبيق تجربة مدينة دلهى في الهند، حيث يبدأ الطلاب بها الدراسة بعد إجازة الصيف ليجدوا حصة جديدة باسم "حصة السعادة"، والتى تعد تحول فى الخطة التعليمية لحكومة دلهى، التى غيرت تركيزها من التشديد على أداء الطالب إلى التركيز على رفاهية الطلاب، وهو ما دفع الطلاب للحماس فى إقدامهم على الدراسة.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "الحياة أحلى"، على فضائية "الحياة"،قائلة: "تجربة لطيفة ونتمنى أنها تطبق فى مدارسنا لأن اليوم الدراسي يكون طويل جداً، وكله دراسة وواجبات".

وتابعت: "ليه ما نعملش للأطفال حصة للسعادة، إنهم يلعبوا ويرسموا ويسمعوا مزيكا ويكون فيه نوع من التنوع، ما يجعلهم يدخلون للدراسة وهم سعداء وكلهم نشاط.

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