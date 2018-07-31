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مصر تنفى تهديد سفيرتها لـ"تركيا" بعمل عسكرى

مصر تنفى تهديد سفيرتها لـ"تركيا" بعمل عسكرى

الحياة السياسية

مصر وتركيا
ارشيفية

متابعات- عمرو محمد

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نفت وزارة الخارجية على لسان أحمد أبو زيد المتحدث باسمها، كل ما قيل على ما نسبته مصادر تركية لسفيرة مصرية قيل إنها هددت تركيا بعمل عسكري.

وأكد "أبو زيد"، في تصريحات أدلي بها  لـ"بي بي سي"، حيث قال: "ما نسبته مصادر صحفية تركية للسفيرة المصرية هددت باستخدام القوة العسكرية ضد تركيا إذا منعت التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط".

وأضاف المتحدث أن السفيرة مي طه محمد نفت إدلاءها بتلك التصريحات خلال محادثة هاتفية مباشرة معه.

 وكانت قناة NTV   التركية، ذكرت أن السفيرة المصرية في قبرص مي طه محمد، قالت إن بلادها لن تتردد في استخدام القوة العسكرية ضد تركيا، حال تضررت من مسألة تنقيب الأخيرة عن الغاز بالبحر الأبيض المتوسط.

ووفقًا للقناة التركية، فإن حديث السفيرة المصرية جاء خلال مؤتمر "القبارصة بالخارج" في قبرص اليونانية.

 

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