تورط عمال في الأمم المتحدة بالتحرش الجنسي

31 يوليه 2018 - 10:09 ص

قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، إنه حدث الكثير من حالات الاستغلال الجنسي والمتورط بها الكثير من العاملين خلال فترة لأول من أبريل حتى 30 يونيو الماضي.

وأضاف المتحدث خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، "أنه لا بد من زيادة الشفافية في الإبلاغ عن الاستغلال والانتهاك الجنسيين داخل الأمم المتحدة، والتي تلقت نجو 43 بلاغًا حول مزاعم تتعلق بأفراد الأمم المتحدة".

وتابع أن البلاغات تشمل 1 من عمليات حفظ السلام، و25 من الوكالات والصناديق والبرامج.

وأردف: "كما تلقينا 24 ادعاءً يتعلق بأفراد غير تابعين للأمم المتحدة، يعملون مع شركاء تنفيذيين للأمم المتحدة، و3 ادعاءات تتعلق بالقوات الدولية غير التابعة للأمم المتحدة التي أذن بها مجلس الأمن الدولي ".

وأكد أن "العدد الإجمالي للادعاءات هو 70 حالة.. وهناك 27 حالة يزعم وقوعها في 2018؛ و9 حالات عام 2017، و5 حالات في عام 2016، و10 في عام 2015؛ وحالتان في 2014؛ فضلا عن 17 حالة أخرى غير معروف تاريخ وقوعها ".

وأوضح أنه "من الـ70 حالة ادعاء تلك، تم تصنيف 18 حالة على أنها إساءات جنسية، و46 حالة كاستغلال جنسي، و3 حالات غير معروف طبيعة تصنيفها ".

وأضاف: "لدينا الآن 84 ضحية: 46 امرأة و17 فتاة (أقل من 18 سنة)، و12 أنثى غير معروف أعمارهن، وولد واحد (أقل من 18 سنة)، و5 ذكور في سن مجهول.. ومن بين الجناة المزعومين 80 رجلا و4 نساء ".

وأشار نائب المتحدث إلى أنه "تم التثبت من 3 حالات خلال مرحلة التحقيق في الحالات السبعين، ولم تثبت اثنتان منها، وهناك 34 حالة ادعاء في مراحل مختلفة من التحقيق، و24 حالة تحت التقييم الأولي، و3 حالات قيد المراجعة ".

ولفت إلى أنه "قد تم توفير معلومات محدودة من قبل. وقد أحيل 16 حالة إلى الدولة العضو (لم يسمها) لاتخاذ إجراء بشأنها ".