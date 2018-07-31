مستشار مرسي لـ الإخوان: النجاح ليس بحواديت قبل النوم

31 يوليه 2018 - 09:51 ص

قال أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق محمد مرسي إن مشكلتنا كبيرة، وحلها مجرد "قرار".

وأضاف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الفردانية والتشرذم، اللذين يسيطران على سلوكنا أفرادًا وكيانات في هذه المرحلة، ظاهرتان منطقيتان في حالتنا؛ ذلك لأننا (جميعا) نشأنا في بيئة موحِشَة الجوانب، مرعبة التفاصيل، أُسست - منذ القِدم ـ على سحق الفرد.

وطالب بمراجعة المنظومتين (الفكرية والأخلاقية) المكوِّنتين للقناعات، الموجِّهتين للسلوك والقرار، بالتوازي مع نقد ذاتي على مستوى الأفراد والكيانات، بهدف وأد السلبية والعشوائية، واحترام العلم والتخصص، وإطلاق روح المبادرة لدى الجميع، والتعامل مع الآخر في إطار الاختلاف لا التخوين، وشيوع مفهوم الحرية المسئولة.

وشدد على ضرورة الاستدلال المنطقي إذا غاب الدليل الدامغ، لا بالاستنتاج المُتَكَلَّف، والتربص البغيض ، بالشواهد العملية والتاريخية البعيدة والقريبة، وليس بحواديت قبل النوم.

وأشار إلي أن هذا الطرح الذي يقدمه بداية وأساسًا لذلك الحل الذي أنهكنا البحث عنه، رغم أنه ليس سوى (قرار) لا يحتاج اتخاذه إلا لنية صادقة، وبعد ذلك مجرد (قرار)، وأن النجاح في الثورة على النفس هو الطريق الوحيد لتحقيق أي نجاحات لاحقة.