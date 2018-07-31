  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر11:42 ص
بحث متقدم
ابوتريكة وصلاح

شاهد.. "أبوتريكة" لـ"صلاح والنني": ربنا يسامحكم

الإعلامية جيهان منصور

إعلامية تقترح "حصة" للسعادة في المدارس

ثعبان كوبر بالغربية

ظهور ثعبان "كوبرا " بالغربية

كنس العملة الإيرانية في "القمامة"..بسبب الانهيار

بالفيديو.. كنس العملة الإيرانية في "القمامة"..بسبب الانهيار

الضحية

تفاصيل تنشر لأول مرة عن مقتل طالبة الأزهر

جبالي

13 معلومة لا تعرفها عن رئيس المحكمة الدستورية الجديد

صلاح

رسالة مؤثرة من "صلاح" لـ"متعب" بعد قرار الاعتزال

الحاجة سعدية

كواليس ومفاجآت بين الحاجة سعدية وتاجر المخدرات

مستشار مرسي للإخوان : النجاح ليس بحواديت قبل النوم

مستشار مرسي لـ الإخوان: النجاح ليس بحواديت قبل النوم

30 مليار دولار عائدات "إنترنت الطائرات" سنويا

30 مليار دولار عائدات "إنترنت الطائرات" سنويا

مستشار مرسي لـ الإخوان: النجاح ليس بحواديت قبل النوم

الحياة السياسية

مستشار مرسي للإخوان : النجاح ليس بحواديت قبل النوم
مستشار مرسي للإخوان : النجاح ليس بحواديت قبل النوم

أخبار متعلقة
#

إعلامية: 30 يونيو نجت المصريين من حكم الحديد والنار

#

هذا هو رأي «السيسي» في المصالحة مع الإخوان

#

إخواني للإسلاميين : الحرية لـ "وائل عباس"

#

هذا ما يتعرض له مستشار «مرسي» بالعقرب

قال أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق محمد مرسي إن مشكلتنا كبيرة، وحلها مجرد "قرار".

وأضاف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الفردانية والتشرذم، اللذين يسيطران على سلوكنا أفرادًا وكيانات في هذه المرحلة، ظاهرتان منطقيتان في حالتنا؛ ذلك لأننا (جميعا) نشأنا في بيئة موحِشَة الجوانب، مرعبة التفاصيل، أُسست - منذ القِدم ـ على سحق الفرد.

وطالب بمراجعة المنظومتين (الفكرية والأخلاقية) المكوِّنتين للقناعات، الموجِّهتين للسلوك والقرار، بالتوازي مع نقد ذاتي على مستوى الأفراد والكيانات، بهدف وأد السلبية والعشوائية، واحترام العلم والتخصص، وإطلاق روح المبادرة لدى الجميع، والتعامل مع الآخر في إطار الاختلاف لا التخوين، وشيوع مفهوم الحرية المسئولة.

وشدد على ضرورة الاستدلال المنطقي إذا غاب الدليل الدامغ، لا بالاستنتاج المُتَكَلَّف، والتربص البغيض ، بالشواهد العملية والتاريخية البعيدة والقريبة، وليس بحواديت قبل النوم.

وأشار إلي أن هذا الطرح الذي يقدمه بداية وأساسًا لذلك الحل الذي أنهكنا البحث عنه، رغم أنه ليس سوى (قرار) لا يحتاج اتخاذه إلا لنية صادقة، وبعد ذلك مجرد (قرار)، وأن النجاح في الثورة على النفس هو الطريق الوحيد لتحقيق أي نجاحات لاحقة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. رد فعل الإسرائيليين علي "رقص" وزير إسرائيلي
» رئيس الدستورية الجديد يؤدي اليمين أمام الرئيس اليوم
» مصر تنفى تهديد سفيرة لـ"تركيا" بعمل عسكرى
» عقار جديد أمريكى يعالج تساقط الشعر
» "هنرى" على أعتاب تدريب المنتخب الوطنى
» فيديو لمتحرش يصفع فتاة يصدم الجميع
» 50 وجبة غذائية لصحة الرجل الجنسية
» إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة بالجيزة
» مكافحة الفساد تعاقب 36618 مسئولاً بينهم وزاري
» موجة غضب إيطالية بسبب كلب
» شاهد .. متحرش يضرب فتاة صدّته .. والغضب يجتاح فرنسا

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)