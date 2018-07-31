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موجة غضب إيطالية بسبب كلب

عرب وعالم

كلب
الكلب البطل

وكالات- محمد الخرو

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موجة من الغضب اجتاحت إيطاليا بسبب مقتل الكلب "كأوس" الذي وصفوه بـ"البطل" وذلك بعد أن أنقذ حياة أشخاص كانوا في تعداد المفقودين منذ عامين خلال زلزال ضرب البلاد.

وأوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه جرى العثور على الكلب "كأوس" في حديقة منزل صاحبه في بلدة، سانت إوسانيو فوركونيز، بمقاطعة لاكويلا وسط إيطاليا.

وقال صاحبه، فابيانو إيتوري: "لا أستطيع فهم هذا الحدث الفظيع لقد كان الكلب على قيد الحياة حتى ساعات قريبة كنت أسمعه ينبح".

وذكرت تقارير أن الكلب نفق إثر تعرضه للتسمم، الأمر الذي أثار غضب ناشطي حقوق الحيوان في إيطاليا.

ووصف الناشطون ما حدث للكلب بالجريمة الخطيرة، داعين إلى فرض عقوبات أقسى على الذين يسيئون معاملة الحيوانات ويقتلونها.

وصرح رينالدو سيدولي، المسؤول في منظمة Animalisti Italiani المعنية بحقوق الحيوان: "لقد قتلوا البطل الذي ساعد عمال الإنقاذ، بالحفر بمخالبه تحت الأنقاض بحثا عن ناجين".

ويشير سيدولي إلى الزلزال، الذي ضرب في مدينة أماتريتشي وسط إيطاليا في أغسطس 2016، وراح ضحيته نحو 230 قتيلا.

وفي هذا الزلزال، كان "الكلب البطل" مع صاحبه من أوائل الواصلين إلى مبنى انهار ودفن تحت أنقاضه أشخاص، وساهم "كأوس" في إنقاذ عدد منهم، وظل يعمل وعمل لأسابيع بلا كلل أو مملل في أعمال البحث عن ناجين.

وبعد هذا الأداء، لقي الكلب إشادات واسعة النطاق ووصف بـ"الكلب البطل في إيطاليا".

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