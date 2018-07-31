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في الصين..

مكافحة الفساد تعاقب 36618 مسئولاً بينهم وزاري

عرب وعالم

الصين
الصين

وكالات- محمد الخرو

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عاقبت الهيئة الصينية المسئولة عن مكافحة الفساد 36618 مسئولاً أحدهم علي المستوى الوزاري في النصف الأول من العام الجاري وذلك بسبب انتهاكهم للقواعد التي وضعها الحزب الشيوعي لترشيد الإنفاق.

وفرضت الصين "8 قواعد" في عام 2012 لتحسين سلوك الموظفين شملت فرض قيود على الإفراط في الإنفاق.

وأشرف الرئيس شي جين بينغ على حملة شاملة لاجتثاث الفساد منذ مجيئه إلى السلطة منذ أكثر من ستة أعوام وسجن عشرات المسؤولين الكبار.

وحذر شي في وقت سابق من هذا الشهر من أن الحرب ضد الكسب غير المشروع لم تنته بعد، لأن الحزب الشيوعي لا يزال مثقلا "بالتفكير غير السليم وبالسياسة والتنظيم وأساليب العمل غير السليمة".

وقالت شينخوا، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، نقلا عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط في الحزب الشيوعي إن المخالفات الأكثر شيوعا بين مسئولي الحكومة تمثلت في منح مكافآت غير مصرح بها وتبادل الهدايا وإساءة استخدام المركبات العامة.


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