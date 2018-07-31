أول ظهور إعلامي لراقصة الباليه المحجبة

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ردت ملك عبد الوهاب، راقصة البالية المحجبة، على الهجوم الذي تعرضت له بعد تداول الصور التي تم التقاطها لها وهى ترقص باليه في عدة أماكن مختلفة وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "عبد الوهاب" في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي فضائية "دي إم سي"، إنها تعرضت لهجوم كبير بسبب هذه الصور، حيث اتهموها بالفجور والتعدي على الدين.

وأضافت "عبد الوهاب": "مكنتش متوقعة إن الموضوع هينتشر بالشكل ده، كنت منزله الصور علي الانستجرام كنوع من التهريج، وتعرضت لشتائم كثيرة وألفاظ بشعة، وكأني تعديت على الدين والأخلاق، عملوا من الصور قضية رأي عام.

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