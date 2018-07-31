ونقلت وسائل إعلام محلية عن الهيئة الصينية المسؤولة عن مكافحة الفساد، أنها عاقبت 36 ألفا و618 مسؤولا، أحدهم على "المستوى الوزاري"، في النصف الأول من عام 2018.

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلا عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط في الحزب الشيوعي، أن المخالفات الأكثر شيوعا تمثلت في منح مكافآت غير مصرح بها وتبادل الهدايا وإساءة استخدام المركبات العامة.

وفرضت الصين "8 قواعد" في عام 2012 لتحسين سلوك الموظفين، شملت فرض قيود على الإفراط في الإنفاق.

وأشرف الرئيس، شي جين بينغ، على حملة شاملة لاجتثاث الفساد منذ مجيئه إلى السلطة منذ أكثر من 6 أعوام، حيث تم سجن العشرات من المسؤولين الكبار.

وحذر شي في وقت سابق هذا الشهر، من أن الحرب ضد الكسب غير المشروع لم تنته بعد، لأن الحزب الشيوعي لا يزال مثقلا "بالتفكير غير السليم وبالسياسة والتنظيم وأساليب العمل غير السليمة".