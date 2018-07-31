أطباء يكشفون عن "فوائد سحرية" لتناول السمك

31 يوليه 2018 - 09:16 ص

نصح عدد من الأطباء بضرورة المداومة على تناول الأسماك أيًا كان نوعها ، نظرًا لفوائدها الشديدة على صحة الإنسان .



وبحسب ما نقلت "بولد سكاي"، فإن استهلاك السمك يحسن مستوى المادة الرمادية في دماغ الإنسان، وهو ما يحمي خلايا مهمة يؤدي انحسارها إلى مرض الزهايمر لدى كبار السن فيوقعهم في متاعب عدة مثل الاكتئاب.

وبما أن السمك يحتوي على نسبة مهمة من أحماض "أوميغا 3" فهو مفيد لصحة القلب بفضل مساعدته على خفض ضغط الدم والحماية من الجلطات الدموية.

وفي وقت سابق كشفت مجلة "ذا جورنال أوف بسكياتري آند نوروساينس"، أن تناول السمك يساعد على محاربة الاكتئاب، إذ تؤدي الزيوت الموجودة في الغذاء البحري إلى تحفيز هرمون سيروتونين في الدماغ وخفض أعراض المرض.

علاوة على ذلك، يضمن تناول السمك صحة سليمة للعظام ويقلل احتمال الإصابة بالسرطان من خلال الأثر الإيجابي لأحماض "أوميغا 3"، كما أن مكونات الغذاء تكبح نمو الخلايا السرطانية في الجسم.

والمدهش حسب الموقع أن تناول الأسماك يحسن أيضا من صحة العيون، لاسيما مع الإفراط في استخدام الشاشات المختلفة، إذ تفيد أحماضه في تغذية عضلات وأعصاب العين.