  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر11:43 ص
بحث متقدم
ابوتريكة وصلاح

شاهد.. "أبوتريكة" لـ"صلاح والنني": ربنا يسامحكم

الإعلامية جيهان منصور

إعلامية تقترح "حصة" للسعادة في المدارس

ثعبان كوبر بالغربية

ظهور ثعبان "كوبرا " بالغربية

كنس العملة الإيرانية في "القمامة"..بسبب الانهيار

بالفيديو.. كنس العملة الإيرانية في "القمامة"..بسبب الانهيار

الضحية

تفاصيل تنشر لأول مرة عن مقتل طالبة الأزهر

جبالي

13 معلومة لا تعرفها عن رئيس المحكمة الدستورية الجديد

صلاح

رسالة مؤثرة من "صلاح" لـ"متعب" بعد قرار الاعتزال

الحاجة سعدية

كواليس ومفاجآت بين الحاجة سعدية وتاجر المخدرات

مستشار مرسي للإخوان : النجاح ليس بحواديت قبل النوم

مستشار مرسي لـ الإخوان: النجاح ليس بحواديت قبل النوم

30 مليار دولار عائدات "إنترنت الطائرات" سنويا

30 مليار دولار عائدات "إنترنت الطائرات" سنويا

أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه

مال وأعمال

الدولار يهرب عبر الشهادات الدولية
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

سعر الدولار أمام الجنيه فى بالبنوك والسوق السوداء

#

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء

#

أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم

#

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 31 يوليو.

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، وسجلت العملة الخضراء في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنكي مصر والأهلي 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. رد فعل الإسرائيليين علي "رقص" وزير إسرائيلي
» رئيس الدستورية الجديد يؤدي اليمين أمام الرئيس اليوم
» مصر تنفى تهديد سفيرة لـ"تركيا" بعمل عسكرى
» عقار جديد أمريكى يعالج تساقط الشعر
» "هنرى" على أعتاب تدريب المنتخب الوطنى
» فيديو لمتحرش يصفع فتاة يصدم الجميع
» 50 وجبة غذائية لصحة الرجل الجنسية
» إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة بالجيزة
» مكافحة الفساد تعاقب 36618 مسئولاً بينهم وزاري
» موجة غضب إيطالية بسبب كلب
» شاهد .. متحرش يضرب فتاة صدّته .. والغضب يجتاح فرنسا

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)