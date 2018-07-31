الخاصية الجديدة ستتوافر لملايين المستخدمين على منصتي أندرويد" و"آي أو إس"، وتدعم تواجد 4 أشخاص المحادثة الواحدة بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفقا لما أوردته مواقع تقنية متخصصة.

المكالمات الجماعية الجديدة ستكون مشفرة من طرفي الاتصالات، على غرار المحادثات الحالية على المنصة.

وشهد مؤتمر المطورين "إف 8" لفيسبوك، المالكة للتطبيق واتساب، في مايو الماضي، الإعلان عن خاصية المحادثات الجماعية بالصوت والصورة.

ويسعى واتساب للاستفادة بشكل أكبر من قاعدة مستخدمها التي تتجاوز 1.5 مليار مستخدم نشط شهريا حول العالم، الذين يتحدثون 2 مليار دقيقة يوميا عبر التطبيق على هواتفهم.

يشار إلى أن واتساب أضاف خاصية الاتصالات الصوتية إلى خدمته عام 2014، قبل أن يقدم خاصية المحادثات المرئية في 2016.