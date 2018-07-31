قصة محاولة اغتصاب فتاة داخل سيارة تابعة لـ"كريم"

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شركة كريم

اعتصاب فتاة

روت فتاة تُدعى "آية" تفاصيل محاولة اغتصابها داخل سيارة تتبع شركة "كريم" ، مؤكدة أنها لا تقصد التشهير بشركة معينة ، وإنما تريد تنبيه الناس أن مثل هذه الأمور تحدث .

وقالت في لقاء مع برنامج "العاشرة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "كنت ذاهبة لمقر عملي في الواحدة ظهرًا ، وطلبت سيارة من شركة كريم ، و لما أتت قمت بالتأكد أنها نفس السيارة الموجودة بـ"الأبلكيشن" وركبتها بشكل طبيعي".

وأضافت: "سلك السائق طريق تم إنشاؤه مؤخرًا نستطيع الوصول من خلاله إلى محور المشير ، بعدها فوجئت بالسائق يمشي ببطء ، فلما عاتبته قال إن السيارة بها مشكلة وإنه يستأذني في التوقف لدقائق لمعرفة سبب المشكلة ".

وأردفت : "نزل السائق وفتح شنطة السيارة وظل يفعل بها بعض الأمور ، ثم فوجئت به يفتح باب السيارة ويتهجم عليّ ويحاول اغتصابي ، لكني قاومته بكل الطرق وحاولت ركله بقدمي ، ولما استشعر مقاومة كبيرة مني جرحني في قدمي جرحًا قطعيًا ، وأظن أن رؤيته للدم المتدفق من قدمي جعله يتراجع عن فعلته الشنعاء ، فرفع علي مطواته وطلب مني أن أسلمه التليفون المحمول والمال والذهب الخاص بي .. فسلمته كل شيء وألقاني من السيارة وهرب".

واستدركت: "وقفت على الطريق مدة طويلة حتى نقلني شخص للمستشفى وجاءني شقيقي وتم علاج قدمي ، وبعدها توجهنا لقسم أول مدينة نصر وقدمنا بلاغ في الشخص بعد أن حصلت على بياناته من الأبليكيشن الخاص بالشركة ، وتم إحالة القضية للمحكمة لكن المتهم ظل هاربًا لمدة 3 شهور إلى أن تم القبض عليه منذ أسبوع تقريبًا وذهبت إلى القسم وتعرفت عليه ، والقضية الآن بحوزة المحكمة".

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