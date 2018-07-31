اليوم.. مدير أمن القليوبية الجديد يتسلم عمله

31 يوليه 2018 - 03:45 ص

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء أمس الإثنين، الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2018، وتم تعيين اللواء رضا طبلية مديرًا لأمن القليوبية خلفًا للواء إيهاب خيرت الذي تم نقله مساعدًا للوزير لغرب الدلتا.

ومن جانبه قال اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية الجديد، أنه سيتسلم مهامه عمله رسميًا صباح اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء منها اليوم بالشرقية .

وأعرب مدير الأمن عن سعادته بالتكليف الجديد له، مشيرًا إلى أنه سيواصل ما بدأه زملاؤه السابقون في ضبط مستوى الأمن بالمحافظة .

وأضاف "طبلية"، في تصريحات صحفية، أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وسيتم تنظيم حملات يومية تشارك فيها جميع قطاعات المديرية لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون وتجار المخدرات والأسلحة، وأن المواطن هو محور الأداء الشرطي بهدف توفير الأمن والأمان لكل مواطن حتى يتفرغ للإنتاج ومسيرة حياته اليومية.

واللواء رضا السيد أحمد طبلية، من مواليد محافظة البحيرة، تخرج فى كلية الشرطة سنة 1982، بدأ حياته العملية ضابطا بمديرية أمن القاهرة لمدة 5 سنوات، ثم انتقل للعمل بمديرية أمن الغربية، وعمل رئيسًا لمباحث كفر الزيات لمدة 8 سنوات، ثم انتقل للعمل بمباحث سوهاج، ثم مفتشًا لمباحث الغربية، ثم رئيسًا لفرع البحث الجنائى بالمحلة، وكانت رتبته"مقدم ".

وتم ترقيته رئيسًا لمباحث مديرية أمن القليوبية، ثم رئيسًا لمباحث الغربية، ثم مديرًا لمباحث بنى سويف، ورئيسًا لفرع الأمن العام بالشرقية، ثم مساعدًا لمدير الأمن العام لمنطقة القناة، ثم حكمدارًا لمديرية أمن بنى سويف، ثم مديرًا لأمن بنى سويف، ثم مديرًا لأمن المنيا، وبعدها مديرًا لأمن الشرقية ثم اليوم مديرًا لأمن القليوبية ضمن حركة الداخلية الجديدة .