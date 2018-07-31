  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر11:43 ص
بحث متقدم
ابوتريكة وصلاح

شاهد.. "أبوتريكة" لـ"صلاح والنني": ربنا يسامحكم

الإعلامية جيهان منصور

إعلامية تقترح "حصة" للسعادة في المدارس

ثعبان كوبر بالغربية

ظهور ثعبان "كوبرا " بالغربية

كنس العملة الإيرانية في "القمامة"..بسبب الانهيار

بالفيديو.. كنس العملة الإيرانية في "القمامة"..بسبب الانهيار

الضحية

تفاصيل تنشر لأول مرة عن مقتل طالبة الأزهر

جبالي

13 معلومة لا تعرفها عن رئيس المحكمة الدستورية الجديد

صلاح

رسالة مؤثرة من "صلاح" لـ"متعب" بعد قرار الاعتزال

الحاجة سعدية

كواليس ومفاجآت بين الحاجة سعدية وتاجر المخدرات

مستشار مرسي للإخوان : النجاح ليس بحواديت قبل النوم

مستشار مرسي لـ الإخوان: النجاح ليس بحواديت قبل النوم

30 مليار دولار عائدات "إنترنت الطائرات" سنويا

30 مليار دولار عائدات "إنترنت الطائرات" سنويا

اليوم.. مدير أمن القليوبية الجديد يتسلم عمله

قبلي وبحري

اللواء رضا طبلية
اللواء رضا طبلية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

#

مدير أمن الغربية يتفقد التمركزات بالمحلة قبل احتفالات 30 يونيو

#

بالصور.. مدير أمن القليوبية يشن حملة لرفع الإشغالات ببنها

#

"خيرت" يشدد على الحيادية التامة من قوات الشرطة في الانتخابات

ايطاليا

زلزال

كلب

البطل

كأوس

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء أمس الإثنين، الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2018، وتم تعيين اللواء رضا طبلية مديرًا لأمن القليوبية خلفًا للواء إيهاب خيرت الذي تم نقله مساعدًا للوزير لغرب الدلتا.

ومن جانبه قال اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية الجديد، أنه سيتسلم مهامه عمله رسميًا صباح اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء منها اليوم بالشرقية .

وأعرب مدير الأمن عن سعادته بالتكليف الجديد له، مشيرًا إلى أنه سيواصل ما بدأه زملاؤه السابقون في ضبط مستوى الأمن بالمحافظة .

وأضاف "طبلية"، في تصريحات صحفية، أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وسيتم تنظيم حملات يومية تشارك فيها جميع قطاعات المديرية لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون وتجار المخدرات والأسلحة، وأن المواطن هو محور الأداء الشرطي بهدف توفير الأمن والأمان لكل مواطن حتى يتفرغ للإنتاج ومسيرة حياته اليومية.

واللواء رضا السيد أحمد طبلية، من مواليد محافظة البحيرة، تخرج فى كلية الشرطة سنة 1982، بدأ حياته العملية ضابطا بمديرية أمن القاهرة لمدة 5 سنوات، ثم انتقل للعمل بمديرية أمن الغربية، وعمل رئيسًا لمباحث كفر الزيات لمدة 8 سنوات، ثم انتقل للعمل بمباحث سوهاج، ثم مفتشًا لمباحث الغربية، ثم رئيسًا لفرع البحث الجنائى بالمحلة، وكانت رتبته"مقدم ".

وتم ترقيته رئيسًا لمباحث مديرية أمن القليوبية، ثم رئيسًا لمباحث الغربية، ثم مديرًا لمباحث بنى سويف، ورئيسًا لفرع الأمن العام بالشرقية، ثم مساعدًا لمدير الأمن العام لمنطقة القناة، ثم حكمدارًا لمديرية أمن بنى سويف، ثم مديرًا لأمن بنى سويف، ثم مديرًا لأمن المنيا، وبعدها مديرًا لأمن الشرقية ثم اليوم مديرًا لأمن القليوبية ضمن حركة الداخلية الجديدة .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. رد فعل الإسرائيليين علي "رقص" وزير إسرائيلي
» رئيس الدستورية الجديد يؤدي اليمين أمام الرئيس اليوم
» مصر تنفى تهديد سفيرة لـ"تركيا" بعمل عسكرى
» عقار جديد أمريكى يعالج تساقط الشعر
» "هنرى" على أعتاب تدريب المنتخب الوطنى
» فيديو لمتحرش يصفع فتاة يصدم الجميع
» 50 وجبة غذائية لصحة الرجل الجنسية
» إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة بالجيزة
» مكافحة الفساد تعاقب 36618 مسئولاً بينهم وزاري
» موجة غضب إيطالية بسبب كلب
» شاهد .. متحرش يضرب فتاة صدّته .. والغضب يجتاح فرنسا

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)