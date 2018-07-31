الأهلي يعلن ضم 23 لاعبًا في قائمته للموسم الجديد

31 يوليه 2018 - 12:36 ص

أعلن محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، والقائم بأعمال مدير الكرة، قائمة الفريق للموسم الجديد، تمهيدًا لإرسالها لاتحاد الكرة وفقًا للموعد المحدد لغلق باب القيد.



وضمت قائمة الأهلي 23 لاعبًا، في حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، على لطفي.



وفي خط الدفاع: أحمد فتحي، باسم على، محمد هاني، على معلول، صبري رحيل، أيمن أشرف، سعد سمير، ساليف كوليبالي، أحمد علاء ومحمد نجيب.



وفي مركز الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، محمد شريف، ميدو جابر وإسلام محارب.



وضم مركز خط الهجوم: مروان محسن، وليد أزارو، وليد سليمان ومؤمن زكريا.



وشملت قائمة الانتظار كلًا من: جونيور أجايي، عمرو جمال، عمرو بركات، أحمد الشيخ وأحمد حمودي.

