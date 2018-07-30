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"المسلماني" يكشف :

لهذه الأسباب أمريكا تريد فرض عقوبات علي تركيا

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كشف الإعلامي أحمد المسلماني، عن أن الإدارة الأمريكية تريد فرض عقوبات على تركيا لعدة أسباب منها مساعدة تركيا لإيران في تجاوز تأثير العقوبات المفروضة عليها. 
وأوضح "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن أمريكا تشرع قانون لفرض عقوبات على أي دولة تقوم بشراء أسلحة من روسيا، وفي هذا الإطار سيتم فرض عقوبات على تركيا خاصة أنها تقدمت بطلب لشراء منظومة الدفاع الروسية s400.
ولفت إلى أن السبب الثالث لرغبة أمريكا لفرض عقوبات على تركيا هو احتجاز تركيا القس الامريكي المحتجز أندرو برانسون على خلفية إتهامه بالجاسوسية، والتعاون مع جماعة فتح الله جولن. 


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