مصر ستصبح أكبر مُصدّر للطاقة فى العالم

30 يوليه 2018 - 09:58 م

أفادت مجلة "ذا ناشيونال إنترست" الأمريكية بأنه من المتوقع أن تتصدّر مصر لسوق الطاقة فى العالم، لافتة إلى أن تنمية مناطق التنقيب فى مياه شرق البحر المتوسط يمكن أن توفر خياراً جديداً لأوروبا المتعطشة للطاقة.

وقالت المجلة إن اكتشاف حقل "نور" للغاز الطبيعى، يونيو الماضى، سيجعل القاهرة مصدراً للغاز الصافى عام 2019، حيث تشير التقديرات إلى أن الحقل به 90 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، ليرتفع إجماليها من 65.2 إلى 155.2 تريليون قدم مكعب.

وتابعت: "اعتباراً من 2018، سيكون الاقتصاد المصرى على طريق الاستقرار مع تعافى نمو الناتج المحلى الإجمالى، كما أن التضخم أصبح أكثر اعتدالاً مع دمج المالية العامة على المسار الصحيح، ولحسن الحظ، طوّرت مصر البنية التحتية للغاز وهو ما قد يغير موازين سياسات الطاقة فى شرق المتوسط".

وكانت هيئة البترول، قد وقعت اليوم الأثنين، اتفاقية جديدة مع "بى بى" البريطانية، للبحث عن البترول والغاز فى شمال شرق خليج السويس، باستثمارات 46 مليون دولار، ومنحة توقيع 4 ملايين دولار لحفر 3 آبار.

وأكد طارق الملا، وزير البترول، أن الوزارة لديها خطة لزيادة الاستثمارات البترولية فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة، وأن منطقة خليج السويس تحظى باحتمالات مشجعة على الاستثمار، مضيفاً أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يصل عدد الاتفاقيات التى تم توقيعها منذ 2014 وحتى الآن إلى 88 اتفاقية جديدة، وجارٍ الانتهاء من إجراءات توقيع 13 جديدة.

من جانبها، قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، إنه بعد انتهاء معاناة المصريين من نقص الكهرباء، من المتوقع أن يولد مجمع «بنبان» بأسوان، أكبر مجمع فى العالم للطاقة الشمسية، 1.8 جيجاوات، تكفى لتشغيل مئات الآلاف من المنازل والشركات.