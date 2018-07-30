» رسميًا.. النجمة الرابعة تُزين قميص الأهلي

30 يوليه 2018 - 09:52 م

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن وضع النجمة الرابعة على قميص فريق الكروي الأولي بالنادي، بداية من اليوم بعد تتويج الفريق ببطولة الدوري للمرة الأربعين في تاريخه بالموسم المنقضي.

وأضاف الخطيب، خلال حفلة تكريم الفرق الرياضية مساء اليوم الإثنين بملعب التتش في الجزيرة أن الفوز بالدوري أربعين مرة إنجاز كبير يحسب لجميع أجيال الأهلي منذ عام 1907.

وأكد في كلمته على هامش حفل التكريم، أنه سعيد بتكريم أصحاب المراكز الأولى، موضحًا أن الأهلي لا يقبل سوى بالمركز الأول فقط والجميع داخل النادي يبحث عن الصدارة وهي المكان الطبيعي للنادي.

واختتم رئيس الأهلي حفل تكريم أبطال النادي باعتماد وضع النجمة الرابعة على القميص بشكل رسمي من اليوم.