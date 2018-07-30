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«الخطيب» يكرم الفرق الرياضية بالأهلي

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الخطيب

الفرق الرياضية

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تكريم أبطال القلعة الحمراء، بعد الانجازات التي تم تحقيقها في الموسم الماضي، بمختلف الألعاب الرياضية.

وكرم «الخطيب» فريق السلة رجال وسيدات، حيث توج فريق الرجال بدورى المرتبط والدورى العام، أما السيدات فتوجن برباعية تاريخية ضمت دورى المرتبط والدورى العام وكأس مصر ومنطقة القاهرة، حيث إنه إنجاز لم يحقق منذ 2007.

كما كرم مجلس الإدارة الأحمر أبطاله فى قطاع كرة اليد، بعد حصول رجال يد الأهلى على دورى المحترفين وكأس الاتحاد المصرى وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس، كما كرم فريق كرة القدم بعد حصوله على الدورى وكأس السوبر.

فيما حقق فريق الأهلى مواليد 2002 دورى الجمهورية فضلاً عن البراعم أيضا فقد توجوا ببطولة الجمهورية، كما حصلت سيدات يد الأهلى على 18 بطولة متنوعة، مثل بطولات الدورى والكأس ومنطقة القاهرة، كما كرم فريق كرة القدم بعد حصوله على الدوري وكأس السوبر.

جدير بالذكر أن الأهلى يقوم بتكريم الفرق الرياضية التى حققت المراكز الأولى فى المسابقات المختلفة الفردية والجماعية على مستوى جميع اللعبات والفرق بالنادي.


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