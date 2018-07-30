» «عبد الفتاح»: لن أسمح بالتجاوزات ضد الحكام

30 يوليه 2018 - 08:50 م

حرص عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على عقد اجتماع مع الحكام الدوليين والمرشحين لإدارة الدوري الممتاز، مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بمبنى الاتحاد بالجزيرة، بحضور مجدي عبد الغنى ومحمد أبو الوفا أعضاء مجلس الإدارة.

وتحدث أعضاء المجلس عن دعم الاتحاد لمسيرة التحكيم، مؤكدين أن مجلس إدارة الاتحاد لن يدخر جهدا من أجل تلبية احتياجات الحكام وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم من أجل إنجاح جميع المسابقات والسعي للوصول بالحكام المصريين إلى المحافل الدولية والبطولات العالمية أسوة بالكابتن جهاد جريشة.

وأكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة المشرف على لجنة الحكام أنه لن يسمح لأحد بالتجاوز في حق أي حكم وطالب الحاضرين بالترابط والتكاتف من أجل صد أي هجمة ضد التحكيم المصري، مشيرًا إلى أن الحكام سيكون لهم في القريب منبر شرعي يقوم الاتحاد من خلاله بالدفاع عنهم وتوضيح أي أمور تخصهم للرأي العام.