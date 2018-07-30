قرار عاجل لشيخ الأزهر بشأن الطالبة المقتولة

30 يوليه 2018 - 08:27 م

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الاثنين 30 يوليو، تخصيص رحلة حج على نفقة الأزهر الشريف لوالد ووالدة الطالبة أسماء الرفاعي السعيد عبد الحميد، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التمريض جامعة الأزهر، والتي عثر عليها مقتولة داخل الشقة التي تقطنها بصحبة عدد من زميلاتها بمنطقة مدينة نصر.

وكان الإمام الأكبر قد أجرى في وقت سابق اليوم، اتصالاً هاتفياً بوالد الطالبة أعرب خلاله عن خالص تعازيه، مؤكدا أنه سيتابع بنفسه الأمر حتى ينال المجرم عقابه ،مشيرا إلى أن الابنة الراحلة ضربت أروع الأمثلة في الجمع ما بين التفوق التعليمي والالتزام الأخلاقي والمثابرة والبر بأهلها، حيث كانت تقضي أشهر الصيف في العمل من أجل مساعدة أسرتها .

وأشاد الإمام الأكبر بالجهود المكثفة التي بذلتها وزارة الداخلية وأجهزتها، ونجاحها في الكشف عن مرتكب تلك الجريمة النكراء، وسرعة القبض عليه، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.