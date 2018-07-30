  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر09:57 م
بحث متقدم
البورصة

6 مكاسب ستجنيها مصر من طرح 23 شركة بالبورصة

الثانوية العامة

إلغاء الثانوية العامة فى 2020.. «كارثة جديدة»

فضيلة الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر

قرار عاجل لشيخ الأزهر بشأن الطالبة المقتولة

محافظ البنك المركزي

60 مليار دولار استثمارات أجنبية في مصر خلال عامين

نشأت الديهي

«الديهي» يكشف هوية مُقدم الفيلم المسىء للجيش المصري

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات «الداخلية»

الدولار والجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه فى بالبنوك والسوق السوداء

الجنود المصريين بعد تحريرهم

بالصور.. القوات السودانية تنجح في تحرير جنود مصريين

الملك سلمان وترامب

الملك سلمان يبلغ «ترامب» رفضه صفقة القرن

الخطيب

«الخطيب» يكرم الفرق الرياضية بالأهلي

اكتمال صفوف ليفربول في معسكر باريس

الرياضة

ليفربول
ليفربول

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بالصور.. وصول ليفربول إلى «ميتشيجان» لمواجهة مانشستر

#

سر تغيير صلاح لصورته على إنستجرام بهذه الصورة الغريبة

#

«نيمار» باق في صفوف باريس سان جيرمان

#

بالفيديو.. "صلاح" يداعب أطفال ليفربول

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كلوب

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة يورجن كلوب، القائمة المستدعاة لخوض المعسكر الإعدادي الأخير في فرنسا قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وضمت القائمة بحسب الموقع الرسمى لنادى ليفربول، 29 لاعبا على رأسهم محمد صلاح، بجانب البرازيلى روبرتو فيرمينو العائد من الإجازة بعد المشاركة فى كأس العالم، بالإضافة إلى الوافد الجديد، الحارس أليسون بيكر.

وجاءت قائمة ليفربول، كالتالى: كيليهر، جرابرا، كاريوس، أليسون، فان ديك، كلافان، مورينو، روبيرتسون، فيليبس، جوميز، ترينت، كلاين، ماتيب، ميلنر، نابي، فابينيو، جرويتش، لالانا، كماتشو، فينالدوم، جونز، ستوريدج، إنجز، أوريجي، شاكيري، محمد صلاح، ماني، فيرمينو، سولانكي.

ومن المقرر أن يطير فريق ليفربول إلى مدينة إيفيان الفرنسية مساء اليوم الإثنين، لقضاء 5 أيام قبل أن يطير الفريق لمدينة دوبلين لملاقاة نابولى يوم السبت.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تركيا توصي سفراء بعض الدول بالتزام حدودهم
» رسميًا.. النجمة الرابعة تُزين قميص الأهلي
» بالاسم ورقم الجلوس.. أعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية
» «ترامب»: مستعد للقاء الرئيس الإيراني دون شروط
» الحبس سنتين لـ«سيد سيكا» فى تعذيب مواطن بكلب
» حقيقة رفض اتحاد الكرة قيد «كهربا» بقائمة الزمالك
» «عبد الفتاح»: لن أسمح بالتجاوزات ضد الحكام
» ضبط رجال الأعمال المتهمين بإدخال مخدر "الأيس" لمصر
» قرار حازم من «كلوب» لإنهاء أزمة «صلاح» و«ماني»
» برعاية مصر.. المعارضة السورية توقع اتفاقًا لوقف إطلاق النار
» 6 مكاسب ستجنيها مصر من طرح 23 شركة بالبورصة

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)