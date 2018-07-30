شاهد.. الاحتفال بعيد ميلاد 3 توائم للباندا الوحيدة في العالم

وكالات - خالد الشرقاوي
احتفلت ثلاثة توائم للباندا العملاقة الوحيدة في العالم بعيد ميلادها الرابع، في حديقة تشيميلونج سفاري بارك.
وذكرت صحيفة "تشاينا نيوز"، أن إدارة الحديقة وجهت دعوات لنحو 100 عائلة في أنحاء الصين، ممن لها ثلاثة توائم لحضور عيد الميلاد الرابع لتوائم الباندا العملاقة.
واستمتع الحضور بمشاهدة الباندا وهي تتناول طعامها وتتحرك بصورة طبيعية أمامهم.
?وحضرت المئات الحفل، لمشاهدة التوائم الثلاثة وهي "مينغ مينغ"، و"شوايشوي"، و"كوكو".
World's only #panda triplets, Mengmeng, Shuaishuai, and Kuku turned four in South China's Guangzhou. Hundreds of people, including families of triplets came for the celebration. pic.twitter.com/kmlpaz4Tbe— China News ????? (@Echinanews) 30 يوليو 2018
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