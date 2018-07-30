الزمالك يعلن قائمته للموسم الجديد.. وشيكابالا بـ«الانتظار»

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة فريقه للموسم الكروي الجديد قبل 24 ساعة فقط من انطلاق مشوار الأبيض بمسابقة الدوري الممتاز بمواجهة بتروجت، غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من الدوري العام.

وقام نادى الزمالك بإرسال القائمة الثانية لاستكمال عدد اللاعبين بقائمة الموسم الجديد، حيث تضمنت القائمة الثانية 10 لاعبين هم المغربى حميد أحداد وبهاء مجدى وإبراهيم حسن وعماد السيد وعمر السعيد ومحمود كهربا ومصطفى فتحى وأيمن حفنى والتونسى فرجانى ساسى ومحمد حسن .

كما استبعد الزمالك كافة اللاعبين الراحلين عن القائمة الأولى ليصبح عدد اللاعبين النهائى فى قائمة الموسم الجديد 25 لاعبا فقط هم محمود جنش وعماد السيد ومحمود عبد العاطى دونجا وحازم إمام ويوسف أوباما وحمدى النقاز ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم و أحمد مدبولى و عبد الله جمعه و كاسونجو ومحمد عبد الغنى و محمود عبد العزيز و محمود حمدى الونش و محمود علاء و طارق حامد وأيمن حفنى وإبراهيم حسن وبهاء مجدى و عمر السعيد و محمود عبد المنعم كهربا و حميد أحداد و محمد حسن و مصطفى فتحى و فرجانى ساسى.


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