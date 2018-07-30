سعر الدولار أمام الجنيه فى بالبنوك والسوق السوداء

30 يوليه 2018 - 07:09 م

يقدم موقع «المصريون» لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في التعاملات المسائية اليوم الأثنين، 30 يوليو، في البنوك والسوق الموازي.

وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى بالبنك المركزى المصرى 17.82 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وبقى سعر الدولار ثابتًا في بنك الإسكندرية عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، وأبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، والبركة، والعربي الأفريقي، وقناة السويس استقر عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى (السوداء) استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.