  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر10:00 م
بحث متقدم
الغاز

مصر ستصبح أكبر مُصدّر للطاقة فى العالم

الثانوية العامة

إلغاء الثانوية العامة فى 2020.. «كارثة جديدة»

البورصة

6 مكاسب ستجنيها مصر من طرح 23 شركة بالبورصة

فضيلة الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر

قرار عاجل لشيخ الأزهر بشأن الطالبة المقتولة

محافظ البنك المركزي

60 مليار دولار استثمارات أجنبية في مصر خلال عامين

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات «الداخلية»

الدولار والجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه فى بالبنوك والسوق السوداء

الجنود المصريين بعد تحريرهم

بالصور.. القوات السودانية تنجح في تحرير جنود مصريين

الملك سلمان وترامب

الملك سلمان يبلغ «ترامب» رفضه صفقة القرن

الاهلى

رسميًا.. النجمة الرابعة تُزين قميص الأهلي

سعر الدولار أمام الجنيه فى بالبنوك والسوق السوداء

مال وأعمال

الدولار والجنيه
الدولار والجنيه

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

#

تعرف على سعر الدولار في التعاملات المسائية

#

تعرف على أسعار الدولار اليوم

#

بالأسماء.. بنوك ترفع سعر الدولار في التعاملات المسائية

الدولار

السوق السوداء

البنوك

سعر الدولار

أسعار العملات

يقدم موقع «المصريون» لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في التعاملات المسائية اليوم الأثنين، 30 يوليو، في البنوك والسوق الموازي.

وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى بالبنك المركزى المصرى 17.82 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وبقى سعر الدولار ثابتًا في بنك الإسكندرية عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، وأبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، والبركة، والعربي الأفريقي، وقناة السويس استقر عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى (السوداء) استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تركيا توصي سفراء بعض الدول بالتزام حدودهم
» رسميًا.. النجمة الرابعة تُزين قميص الأهلي
» بالاسم ورقم الجلوس.. أعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية
» «ترامب»: مستعد للقاء الرئيس الإيراني دون شروط
» الحبس سنتين لـ«سيد سيكا» فى تعذيب مواطن بكلب
» حقيقة رفض اتحاد الكرة قيد «كهربا» بقائمة الزمالك
» «عبد الفتاح»: لن أسمح بالتجاوزات ضد الحكام
» ضبط رجال الأعمال المتهمين بإدخال مخدر "الأيس" لمصر
» قرار حازم من «كلوب» لإنهاء أزمة «صلاح» و«ماني»
» برعاية مصر.. المعارضة السورية توقع اتفاقًا لوقف إطلاق النار
» 6 مكاسب ستجنيها مصر من طرح 23 شركة بالبورصة

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)