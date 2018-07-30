بالصور.. القوات السودانية تنجح في تحرير جنود مصريين

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تقدمت القوات المسلحة المصرية بالشكر والتقدير للقوات المسلحة السودانية وأجهزة الأمن فى معاونة القوات المسلحة المصرية فى عودة الدورية المفقودة، وذلك في بيان رسمي نشره المتحدث العسكري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكانت وسائل إعلام سودانية، كشفت أن جهاز الأمن والمخابرات السودانية، تمكن صباح اليوم الاثنين من تحرير قوة عسكرية مصرية تم اختطافها من قبل مجموعة ليبية متفلتة على الحدود السودانية المصرية الليبية.

وقالت:« في عملية نوعية من صباح اليوم تم تحرير القوة المصرية  قبل أن تنقل بواسطة الخاطفين الى داخل الجنوب الليبي».

وذكر وسائل الإعلام السودانية، أن القوة المصرية المكونة من ضابط و(4) جنود تم تحريرها بواسطة جهاز الأمن والمخابرات السوداني في عملية خاصة تمت بإشراف مباشر من الفريق أول أمن مهندس صلاح عبد الله محمد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.






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