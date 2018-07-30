رسميًا.. عماد فتحي ينتقل إلى الزمالك

30 يوليه 2018 - 06:54 م

حصل مسئولو إنبي على توقيع عماد حمدي لاعب وسط الفريق الكروي بنادي الزمالك، لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن يتم قيد عماد فتحي في قائمة إنبي على أن يتم رفع اسمع محمد مرسي القادم من طنطا هذا الموسم والذي تعرض للإصابة في الركبة سيغيب على إثرها من شهرين لثلاثة أشهر.

واكتملت قائمة فريق إنبي بـ25 لاعبا إلا أن إصابة "مرسي" فتحت الطريق أمام الفريق البترولي لقيد لاعب الزمالك بدلا منه.