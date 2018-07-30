» إخلاء البرج المائل من السكان في أسيوط

30 يوليه 2018 - 06:07 م

أخلت الأجهزة الأمنية بأسيوط، برجًا مائلاً مكونًا من 12 طابقاً بمنطقة الحقوقيين بوسط مدينة أسيوط، وفصل جميع المرافق وفرض كردون أمني في المنطقة.

تلقت غرفة عمليات المحافظة، بلاغاً من الأهالي يفيد حدوث ميل بالبرج رقم 13 بتقسيم الحقوقيين بمنطقة الوليدية ملك محمد مختار مما يهدد حياة السكان.

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف ومديرية الأمن والمحافظة وتم فرض كردون أمني في المنطقة وإخلاء البرج من السكان.

وتبين عند المعاينة أنه مكون من بدروم وأرضي و11 طابقًا وبالمعاينة تبين أنه يوجد بجوار العقار من الناحية الغربية أعمال صب أساسات ووجود شرخ طولي بين العقار القائم والجار الملاصق له من الناحية الغربية.

وجارِ عرض العقار على لجنة استشارية من كلية الهندسة لعمل تقرير فني مفصل بحالة العقار والعقارات المجاورة.



