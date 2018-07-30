  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر07:15 م
بحث متقدم
الدولار والجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه فى بالبنوك والسوق السوداء

الجنود المصريين بعد تحريرهم

بالصور.. القوات السودانية تنجح في تحرير جنود مصريين

الملك سلمان وترامب

الملك سلمان يبلغ «ترامب» رفضه صفقة القرن

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

بالاسم ورقم الجلوس.. أعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

صلاح وماني

قرار حازم من «كلوب» لإنهاء أزمة «صلاح» و«ماني»

الجيش المصري (أرشيفية)

حقيقة تهديد مصر باستخدام القوة العسكرية ضد تركيا

وزير التموين

«التموين» تعلن موعد صرف الدعم للمواليد الجدد

سوريا

برعاية مصر.. المعارضة السورية توقع اتفاقًا لوقف إطلاق النار

الطالبة الضحية

كشف غموض مقتل طالبة الأزهر بمدينة نصر

حسام وإبرهيم حسن

المصري متوعدًا التوأم:«اقتربت ساعة الصفر»

فيديو مرعب.. تمساح يطبق فكيه على ساعد مدربه

الصفحة الأخيرة

تمساح يطبق فكيه على ساعد مدربه
تمساح يطبق فكيه على ساعد مدربه

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. أغرب بناء قد ترونه في حياتكم

#

فيديو مثير.. من سيفوز "الأسد أم النمر"

#

بالفيديو.. بلدة شيعية تسبّ "نصر الله" بهذا اللفظ

#

شاهد .. شاب يموت على يد صديقته على الهواء مباشرة

سجلت كاميرا سائح،  بعض المشاهد المرعبة في تايلاند لتمساح ينقض على ساعد مروضه أمام أعين الحضور الذين تجمعوا في أحد "مسارح" العروض الخطيرة بمشاركة التماسيح المفترسة.

ويظهر الفيديو مروض التماسيح "داو"، البالغ من العمر 45 عامًا، يدخل يده بكل شجاعة وحزم في فم أحد التماسيح لإظهار قدرته على التعامل مع الزواحف المفترسة.

كما تظهر اللقطات كيف أطبق التمساح فكيه على ساعد "داو" الذي صعق لإحكام التمساح على ساعده فحاول جاهدا تخليصه من فم التمساح، ولم يستطع "استرداده" إلا بعد لحظات اعتقد الجمهور فيها أنه خسر يده إلى الأبد.

وقال صاحب ميدان استعراض التماسيح، دونج ويتاوات، مطمئنا الجمهور، إن المروض "داو" بخير وقد ضمدت جراحه وسيعود إلى العروض بعد عدة أسابيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يحسم الجدل حول مصير «معروف»
» زوجة "ميسي" تكشف عن زميله الجديد في التدريبات
» موعد مباريات الأهلي والزمالك بالبطولة العربية
» إخلاء البرج المائل من السكان في أسيوط
» ضبط رجال الأعمال المتهمين بإدخال مخدر "الأيس" لمصر
» زلزال يحاصر 680 سائحًا من 26 دولة على جبل بإندونيسيا
» الداخلية تكشف عن هوية الشاب المنتحر
» منع 9 لاعبين كرة قدم من السفر إلى الأردن
» بالفيديو.. وزير يرقص«كيكي» بسيارته الحكومية
» اتحاد الكرة: اسألوا «الداخلية» عن عدم عودة الجماهير
» «البورصة» تخسر 2.5 مليار جنيه

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عشاء

    08:27 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)