حقيقة تهديد مصر باستخدام القوة العسكرية ضد تركيا

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وكالات - خالد الشرقاوي

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أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن التصريحات المنسوبة للسفيرة المصرية في قبرص، مي طه محمد، والتي زعمت فيها إحدى القنوات التركية أن السفيرة هددت باستخدام القوة العسكرية ضد أنقرة، لا صحة لها على الإطلاق.

ونقل موقع "RT " عن أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية قوله: "إن التصريحات التي نقلتها القناة التركية عن السفيرة حول استخدام مصر للقوة العسكرية ضد تركيا في البحر المتوسط في مسألة التنقيب عن الغاز غير صحيحة"، مؤكدا بأن السفيرة لم تدل بمثل هذه التصريحات.

وكانت قناة "NTV " التركية قد زعمت السبت، أن السفيرة المصرية في قبرص، قالت إن مصر لن تتهاون في استخدام القوة العسكرية ضد تركيا في مسألة التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وادعت القناة التركية أن تصريحات السفيرة جاءت خلال مشاركتها في مؤتمر "القبارصة بالخارج" في قبرص اليونانية.


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