كشف غموض مقتل طالبة الأزهر بمدينة نصر

30 يوليه 2018 - 04:46 م

كشفت الأجهزة الأمن بمديرية القاهرة عن تفاصيل العثور على جثة طالبة بكلية التمريض جامعة الأزهر مخنوقة بإيشارب داخل شقتها في مدينة نصر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "توكتوك"؛ بهدف السرقة، وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وذكرت تحريات أجهزة الأمن التي أشرف عليها اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، أن الطالبة تدعى "أسماء رفاعي" 21 عامًا، من قرية المحمودية التابعة لمدينة المنصورة، تسكن في إحدى الشقق المفروشة بالحي العاشر بمساكن أطلس عثر عليها مقتولة، السبت الماضي.

وذكرت التحريات أن الطالبة تعمل في إحدى المستشفيات الخاصة بالحي السابع، لمساعدة أهلها في مصروفات الجامعة.

وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، "فرحان.أ"، 25 عامًا، سائق "توكتوك"، وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن ضباط المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وقرر أنه توجه إلى الشقة لسرقتها وكسر باب الشقة، وأثناء تواجده داخل الشقة فوجئ بالفتاة نائمة، وعندما استيقظت تعدى عليها وخنقها بإيشارب.