المصري متوعدًا التوأم:«اقتربت ساعة الصفر»

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المصرى

حسام حسن

ابراهيم

التوام

شن عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري، هجومًا لاذعًا ضد حسام حسن المدير الفني للفريق، بعد انتقاد الأخير لمجلس إدارة النادي عقب مباراة نهضة بركان المغربي، والتي فاز فيها الفريق البورسعيدي بهدف دون رد.

وقال عدنان حلبية في تصريحات عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «ساعة الصفر اقتربت، قُضي الأمر الذي فيه تستفيان.. البورسعيدي اتربى راجل وعاش راجل وهيموت راجل».

وقال حسام حسن بعد مباراة نهضة بركان المغربي، أن بعض أعضاء مجلس الإدارة لا يعرفون مدى قيمة النادي المصري، وأن سياسة بيع اللاعبين تتم دون علمهم.

وأدت تصريحات حسام حسن لحالة من الغضب داخل مجلس إدارة النادي المصري.

وتصدر المصري مجموعته في بطولة الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، حيث يتبقى له نقطة وحيدة للصعود لدور الثمانية رسميًا.


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