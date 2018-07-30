تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

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محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

اغتيال

الإخوان

حسم

النائب العام

تحقيقات

أجلت اليوم الاثنين المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تاسع جلسات محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان،  لجلسة 6 أغسطس القادم لاستكمال سماع الشهود.

وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.


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