الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

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وجد البعض في عودة الرئيس السيسي للمطالبة بتشريع لتوثيق الطلاق فرصة لمهاجمة مؤسسة الأزهر من جديد والزعم بأنها لا تواكب التطور في المجتمع، كأنها يجب أن تغير في الشريعة وفي الدين بدعوى الاجتهاد.
يقول محمد أبوحامد (اليوم السابع 30/7/2018): "الأزهر يسير فى طريق أبعد مما يكون عما يحتاجه المجتمع، وأن الكتابات الدولية عن مؤسسة الأزهر بعيدة عن إحداث عملية تجديد، كونه منعزلا بخطابه عن تطورات الحياة المجتمعية اليومية فى مصر ، محملا المسئولية فى ذلك لجميع القيادات بمؤسسة الأزهر".
ويضيف "" مشاكل كثيرة تواجهنا بالمجمتع .. من بينها الطلاق الشفوى وهو عبث ".
بالطبع وباليقين، ليس هذا البعض أكثر فهما للدين ولدواعي الاجتهاد ومتطلباته من علماء الأزهر. التمسك بالدين في الأحوال الشخصية ليس انعزالا عن تطورات الحياة المجتمعية اليومية في مصر. ذلك الادعاء يساوي المطالبة بتحليل الحرام وتحريم الحلال، وهو معلوم من الدين بالضرورة ولا يجب تغييره بحال.
هذه العملية ليست قانونا تجبر عليه مؤسسات الدولة. موضوع كالطلاق الشفوي من الممكن أن يدخل المجتمع كله في دائرة الحرام لو جرى الالتفاف على ما يقوله علماء الدين الثقاة بشأنه بحجة مجاراة التطورات التي حصلت في المجتمع.
رئيس الدولة منصب سياسي وليس دينيا، فهذا ليس اختصاصه ولا عمله. فقط يسأل المؤسسة الدينية كالأزهر وإدارة الافتاء أو يقترح عليها، وهي التي تقرر ما إذا كان ذلك يتوافق مع الشرع أم يتعارض معه.
من العبث أن يلجأ البعض فورا لمهاجمة الأزهر بمجرد سماعهم تصريح من رئيس الدولة عن موضوع شائك في الأحوال الشخصية. لا شيخ الأزهر ولا غيره من علماء تلك المؤسسة مسئولا عما يجيزه الدين أو يحرمه، وليست من سلطتهما الدينية تغيير الأحكام أو تخفيفها.
إن قانون الأحوال الشخصية الذي يقول أبوحامد إنه تشريع عفا عليه الزمن ومر عليه أكثر من 100 عام، ولا يواكب التطورات الجديدة في المجتمع، ليس مسئولا عن ارتفاع حالات الطلاق، بدليل أن النسبة المرتفعة التي نجدها اليوم لم تكن موجودة قبل عشر سنوات، ولم تكن هناك نسبة طلاق تذكر قبل 50 عاما.
القانون تأثيره ثابت لم يتغير وليس هو السبب فيما آلت إليه الأحوال اليوم، ومن غير المنطق أن نغير أحكام الدين وفق مصالح المواطنين وظروفهم تحت لافتة الاجتهاد والتجديد في الدين.
حالات الطلاق لها أسباب كثيرة مستجدة، اقتصادية أولا واجتماعية ثانيا. حوادث قتل الزوج للأبناء والزوجة التي قرأنا بعض حالاتها متأخرا ليس سببها قانون الأحوال الشخصية الحالي وإنما عدم قدرة الزوج على الانفاق على أسرته.
ستقودنا البوصلة إلى متاهات لا سبيل للنجاة منها إذا تجاهلنا الأسباب الحقيقية.
 

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