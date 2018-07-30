شاهد.. وزير الدفاع يلعب كرة قدم في سيناء

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وزير الدفاع يتفقد الجنود في سيناء
وزير الدفاع يتفقد الجنود في سيناء

متابعات - خالد الشرقاوي

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وزير الدفاع

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كرة قدم

تفقد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018".

وشارك "زكي" في تنفيذ بعض الأنشطة الرياضية والبدنية مع الجنود، من خلال لعب كرة القدم، وذلك في إطار الاطمئنان على الحالة الإدارية والمعيشية للعناصر المشاركة في النقاط والارتكازات الأمنية.

وتفقد القائد العام للقوات المسلحة مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب.

كما تفقد مطار العريش وقوات التأمين للوقوف على الاستعداد والكفاءة القتالية، مشيدًا بالروح المعنوية والقتالية العالية التي يتمتع بها الجنود في سيناء.





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