» اتحاد الكرة: اسألوا «الداخلية» عن عدم عودة الجماهير

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الداخلية

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الجماهير

المصريون

أبدى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، استياءه من حملات السخرية التي تعرض لها بسبب قرار حضور 15 مشجعًا فقط لمباريات الموسم الجديد.

وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين: «الجميع يحملني المسئولية رغم أن الكل يعلم تمامًا أن من يُسأل عن عودة الجمهور هو وزير الداخلية».

وأضاف: «طلبت من العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن يتواصل مع وزارة الداخلية ويحاول أن يجد حلولاً ولم أتلق ردًا، ولذلك قررت أن يكون الحضور مقتصرًا على أعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الإدارات التنفيذية للأندية».

وأكمل: «لا يجب أن ندفن رؤوسنا في الرمال وليتحمل كل شخص مسئولياته، لكن أن يتم تحميلي الأزمة فهذا شيء مؤسف»، مختتمًا حديثه: «أنا من المتحمسين لعودة الجماهير ولكن لا أملك من الأمر شيئًا.. هذه حقيقة».


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