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لجنة من القوات المسلحة لمعرفة سبب حادث قطار أسوان

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قطار
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القوات المسلحة

النائب العام

السكة الحديد

لجنة هندسية

قطار اسوان

قررت نيابة كوم أمبو في أسوان برئاسة المستشار إبراهيم صلاح رئيس نيابة كوم أمبو، اليوم، بتشكيل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمعمل الجنائي للوقوف على ملابسات حادث خروج قطار رقم "982" المكيف "القاهرة-أسوان"، عن مساره بمنطقة الشبيكة بقرية سلوا في كوم أمبو والتي تبعد 70 كيلو متر شمال محافظة أسوان.

وكانت قد أعلنت هيئة السكك الحديدية، خروج القطار 982 مكيف عن مساره بخط "القاهرة- أسوان"، ما أدى إلى ارتباك حركة القطارات ببعض خطوط السكة الحديد وتأخر العديد من الرحلات.

وقال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن الحادث عبارة عن خروج عربة أو اثنين من القطار عن مساره، وأدى إلى إصابة بعض ألأشخاص بإصابات طفيفة عبارة عن كدمات ورضوض، حيث جرى نقلهم لمستشفى كوم أمبو المركزي، وخرجوا بحالة جيدة بعد تلقيهم العلاج.

فيما كلف النائب العام، المستشار نبيل صادق، نيابة أسوان الكلية، بالانتقال إلى موقع الحادث، وإجراء المعاينة اللازمة؛ للوقوف على أسباب وقوعه، وكيفيته، وسؤال المصابين.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن المستشار نبيل صادق يتابع سير التحقيقات.


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