بالفيديو.. السيسي: "متقصروش مع ذوي الإعاقة"

30 يوليه 2018 - 03:40 م

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة وكافة فئات المجتمع المصري، إلى عدم التقصير مع ذوى الإعاقة، قائلا: " ذوو الاحتياجات الخاصة لهم أرصدة هائلة لدى رب العزة ، متقصروش معاهم".

وأضاف الإعاقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي السنوي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،: "لا تحرمونا فى كل مناسبة أن يكون معنا هذه النماذج المشرفة من ذوى الاحتياجات الخاصة".

وتابع الرئيس مخاطبًا ذوي الإعاقة :" ادعوا لمصر ديما".

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