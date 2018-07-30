من "جهلكم" يولى عليكم!

30 يوليه 2018 - 03:34 م

المتنبي (915 مـ ـ 965 مـ).. في قصيدته الشهيرة التي ذم فيها "العبد" الذي حكم مصر "كافور الإخشيدي".. ربط المتنبي بين انتشار "التدين الشكلي ـ الجهل بالدين" والذي كان سائدًا في مصر آنذاك.. وبين شكل السلطة والنظام السياسي.. وبمعنى آخر فإن "التدين الشكلي" ـ بحسب رأي المتنبي ـ يفتح الطرق لأي شخص، غير مؤهل لاعتلاء السلطة.



الناس في مصر، وفي غيرها يرددون، دون وعي بالمعنى المقصود، قول المتنبي "يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".. بوصفه يشمل "أمة العرب".. ثم يتجاهلون الشطر الأول من البيت.. البيت كاملا يقول: "أغايةُ الدِّينِ أن تُحْفوا شواربكم.. يا أمةً ضحكتْ من جهلها الأمم".



المتنبي هجا في هذا البيت المصريين، مبينًا أن "تدينهم الشكلي ـ الأمية الدينية"، جعلتهم يقبلون بهذا العبد الحبشي "كافور" حاكمًا عليهم.



في شرح أبي العلاء لديوان المتنبي "تحقيق عبد المجيد دياب".. شرح المعري هذا البيت بقوله: "من عادة أهل مصر إحفاء الشوارب (أي استئصالها).. يقول: اقتصرتم من الدين على ذلك، وعطلتم سائر أحكامه! ورضيتم بولاية كافور عليكم حتى ضحكت الأمم منكم واستهزءوا بكم وبقلة عقلكم".



أعرف أن المتنبي، كتب هذه الأبيات، تحت ضغوط الغضب من "كافور" الذي تراجع عن الوفاء بوعوده له، ومنحه مزيدًا من النفوذ السياسي، بعد أن انتفخت جيوبه بأموال كافور التي هي من "أموال المصريين" أيضًا.. ولكن يبقى الفحوى الفلسفي لهذا البيت تحديدًا، بالغ الأهمية في الإجابة على: لماذا حرصت كل الأنظمة الديكتاتورية التي تعاقبت على حكم مصر على إهمال التعليم وسهرت على نشر الجهل والأمية بين الناس؟!



فضلاً عما بينه من قاعدة في علم الاجتماع السياسي، والمدهش أن المتنبي يضع هذه القاعدة في الثلث الأخير من القرن العاشر الميلادي.. وهى علاقة "التدين الشكلي" في خداع الناس والضحك عليهم، وعلى عواطفهم الدينية، وكيف أنه ـ أي التدين الشكلي ـ يأتي بسلاطين غير مؤهلين حتى لو عن طريق صناديق الاقتراع.



ولعل ذلك يفسر لنا كيف وصل إلى السلطة في مصر، بعد ثورة يناير، ناشط إسلامي، وصفه "جون كيري" في تقرير لنيويورك تايمز، بكلام تطابق مع رأي المتنبي في المصريين، عندما اختاروا عبدًا خادمًا في قصور الإخشيد، حاكمًا عليهم.. ولعله يقدم لنا مقاربة تستشرف مستقبل الأنظمة اللاحقة عليه وإلى عقود طويلة، حال ظل مسيطرًا على الشارع المصري "التدين الشكلي": شكل الدين لا جوهره.

