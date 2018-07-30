  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر07:17 م
بحث متقدم
الدولار والجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه فى بالبنوك والسوق السوداء

الجنود المصريين بعد تحريرهم

بالصور.. القوات السودانية تنجح في تحرير جنود مصريين

الملك سلمان وترامب

الملك سلمان يبلغ «ترامب» رفضه صفقة القرن

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

بالاسم ورقم الجلوس.. أعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

صلاح وماني

قرار حازم من «كلوب» لإنهاء أزمة «صلاح» و«ماني»

الجيش المصري (أرشيفية)

حقيقة تهديد مصر باستخدام القوة العسكرية ضد تركيا

وزير التموين

«التموين» تعلن موعد صرف الدعم للمواليد الجدد

سوريا

برعاية مصر.. المعارضة السورية توقع اتفاقًا لوقف إطلاق النار

الطالبة الضحية

كشف غموض مقتل طالبة الأزهر بمدينة نصر

حسام وإبرهيم حسن

المصري متوعدًا التوأم:«اقتربت ساعة الصفر»

بلاغ يتهم خالد منتصر بازدراء الأديان

قضايا وحوادث

خالد منتصر: «الشرطة فكرها سلفي»
خالد منتصر: «الشرطة فكرها سلفي»

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

«منتصر»: لا يمكن أن تكون مذبحة«الأطفال»سرقة أعضاء

#

داعية إسلامي: أشكر خالد منتصر على هذه الفضيلة

#

بلاغ للنائب العام ضد خالد منتصر

#

أسرة الكاتب خالد منتصر تتبرأ منه

ازدراء الأديان

خالد منتصر

محاكمة خالد منتصر

الهجوم على الازهر

فريضة الصيام

تقدم المحامى طارق محمود، اليوم الاثنين، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق النائب العام يتهم فيه الإعلامي خالد منتصر بازدراء الأديان.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 1685 لسنة 2018، أنه انتشر في الفترة الأخيرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو يظهر فيها المقدم ضده البلاغ خالد منتصر وهو يتطاول على الدين الإسلامي ضاربًا بالثوابت الإسلامية عند المسلمين عرض الحائط.

وأضاف "طارق محمود" أن المقدم ضده البلاغ ظهر في أحد مقاطع الفيديو وهو يتحدث باستهزاء عن فريضة الصيام، مؤكدًا في حديثه أن فريضة الصيام تضر بالصائم وتصيبه بأمراض عدة لعدم تناوله المياه لفترات طويلة.

وقال: "دأب المقدم ضده البلاغ على مهاجمة الأزهر، واصفًا رجال الدين الذين يشجعون على أداء فريضة الصيام بأنهم يروجون لوهم الصيام، وهو الأمر الذي يمس العقيدة الإسلامية في محاولة منه لهدم أحد أركان الشريعة الإسلامية".

وأكد البلاغ أن "منتصر" هاجم أحد اللاعبين المسلمين لرفضه تسلم هدية من إحدى الشركات المنتجة للخمور والراعية لبطولة كأس العالم الأخيرة، وتهكم على الدين الإسلامي قائلاً "كيف يمكن أن يرفضون الخمور في الدنيا في سبيل دخولهم الجنة وفى نفس الوقت يتنظرون فيها أنهارًا من خمور" وهو الأمر الذي يعد تهكمًا واضحًا على ثوابت الدين الإسلامي.

كما أكد طارق، في بلاغه أن المقدم ضده البلاغ قال إن العديد من الأبحاث أثبتت أن ماء زمزم لا يشفي من الأمراض، ويحتوي على عناصر ومعادن سامة تؤثر على الكلى.

وطالب طارق، في بلاغه النائب العام بإصدار قرار بوضع المقدم ضده البلاغ خالد منتصر على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة ضده وإرفاق الأسطوانة المدمجة المرفقة بالبلاغ.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يحسم الجدل حول مصير «معروف»
» زوجة "ميسي" تكشف عن زميله الجديد في التدريبات
» موعد مباريات الأهلي والزمالك بالبطولة العربية
» إخلاء البرج المائل من السكان في أسيوط
» ضبط رجال الأعمال المتهمين بإدخال مخدر "الأيس" لمصر
» زلزال يحاصر 680 سائحًا من 26 دولة على جبل بإندونيسيا
» الداخلية تكشف عن هوية الشاب المنتحر
» منع 9 لاعبين كرة قدم من السفر إلى الأردن
» بالفيديو.. وزير يرقص«كيكي» بسيارته الحكومية
» اتحاد الكرة: اسألوا «الداخلية» عن عدم عودة الجماهير
» «البورصة» تخسر 2.5 مليار جنيه

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عشاء

    08:27 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)