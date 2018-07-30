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"الخوذ البيضاء" ترمم آثار الحرب بسوريا

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خوذة
خوذة

وكالات : حنان حمدتو

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تحت شعار "يد بيد نمسح غبار الحرب"، بدأت فرق منظمة الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، جهودها في تنظيف وترميم شوارع وأزقة المناطق المأهولة بمدن وبلدات محافظة "إدلب" شمال غربي سوريا، لمحو آثار الحرب.

وتسعى الفرق إلى إصلاح الطرق والمباني والمرافق التي تضررت جراء القصف البري والجوي لقوات النظام السوري على إدلب، وسط دعم كبير من سكان المحافظة. وتجري الأعمال في عدة مناطق متعددة مثل "خان شيخون" و"معرة النعمان" و"حارم" و"أريحا" و"جسر الشغور".

 مصطفى حاج يوسف، مدير الدفاع المدني، قال إن الحملة انطلقت الأسبوع الماضي بهدف محو آثار الحرب، في 7 مناطق. وأضاف "يوسف" لـ "الأناضول" أن "الأعمال تشمل إصلاح البنية التحتية المتضررة ودهان الأرصفة وإزالة الأنقاض وإغلاق الحفر في الطرق الرئيسية".

وأشار أن الإجراءات بدأت في مركز المدينة وتتوسع حاليًا نحو الأرياف، حتى لا تبقى هناك آثار تذكّر بالحرب وآلامها.

و"الخوذ البيضاء" هي منظمة دفاع مدني تتألف من قرابة ثلاثة آلاف متطوع، وتعمل على إنقاذ المدنيين في مناطق النزاع السوري، حسب موقعها على الإنترنت.




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